شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن رصد حالات من المتحور الهندي لـ"كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - الخليج

أعلنت وزارة الصحة الكويتة، الاثنين، رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا "دلتا" في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، قوله: "تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور (دلتا) المعروف أيضاً باسم (المتحور الهندي) من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني".

وأضاف السند أن "الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة".

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية إلى أن "المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن".

وتابع السند أنه "تزامناً مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس".

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين "بضرورة الأخذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة، وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني، وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة، متمنياً للجميع السلامة والصحة والعافية"، بحسب الوكالة.