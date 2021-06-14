شكرا لقرائتكم خبر عن غرق مركب يقل 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤول محلي وصيادون في جنوب اليمن، الاثنين، انتشال 25 جثّة تعود لمهاجرين بعد غرق مركب كان على متنه نحو 200 شخص في البحر الأحمر.

وقال المسؤول في السلطة المحلية في محافظة لحج الجنوبية جليل أحمد علي لوكالة الصحافة الفرنسة «انتشل الصيادون 25 جثة تعود لمهاجرين» في مياه منطقة رأس العارة في لحج المطلة على ممر باب المندب.

وأضاف أنّ القارب الذي كان يقل هؤلاء «انقلب قبل يومين وكان يحمل على متنه بين 160 إلى 200 شخص»، من دون أن يتّضح مصير المهاجرين الآخرين.

من جهته، قال أحد الصيادين «عثرنا على 25 جثة (للمهاجرين) الذين غرقوا إثر غرق قارب كان يقل العشرات منهم نحو الشواطئ اليمنية».

وأضاف صياد آخر «شاهدنا الجثث تطفو في المياه على بعد 10 أميال من شاطئ رأس العارة».

وأكّدت المنظمة الدولية للهجرة غرق قارب في المنطقة، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع معلومات عن الحادثة.

في الأشهر الأخيرة، لقي عشرات المهاجرين حتفهم في مضيق باب المندب الذي يفصل اليمن عن ساحل القرن الإفريقي.

وتوفي في نيسان/إبريل ما لا يقل عن 42 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم الذي غادر من اليمن، وفقاً لتقرير صدر عن منظمة الهجرة.

ووفقاً لإحصائيات المنظمة، وصل إلى اليمن هذا عام 5100 مهاجر، فيما بلغ عدد هؤلاء 35 ألفاً في 2020 و127 ألفاً في 2019 قبل تفشي فيروس كورونا.