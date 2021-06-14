شكرا لقرائتكم خبر عن المري والغيث يناقشان سبل تقديم تجربة متميزة للمسافرين عبر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، غيث الغيث الرئيس التنفيذي لطيران «فلاي دبي»، بهدف بحث سبل التعاون والاستمرار في تقديم تجربة سفر ممتعة للمسافرين عبر مطارات دبي، و تعزيز وتفعيل دور الشراكة بين الطرفين.

يأتي هذا اللقاء استكمالاً للشراكة المتميزة التي تربط بين الطرفين، وقد تم خلاله مناقشة آلية تسهيل إجراءات السفر عبر مطارات دبي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة والتي تعمل على استئناف الحركة السياحية خلال فترة التعافي من أزمة «كوفيد -19».

وقال اللواء محمد المري، إن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال قطاع الطيران، فقد تمكنت في وقت قصير من مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، حتى باتت بفضل الله ومن ثم توجيهات القيادة الرشيدة والدعم المستمر تتمتع بمكانة عالمية مرموقة، تعكس ريادة الدولة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً، أن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تستهدفها الخطط الحكومية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي ختام الزيارة، تقدم غيث الغيث، بالشكر إلى اللواء محمد المري على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي تحققها «إقامة دبي» بشكل متواصل، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات، وتطويع للتقنيات في خدماتها للمسافرين عبر مطارات دبي.