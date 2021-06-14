«واما» تعود بأغان جديدة

أعلنت فرقة «واما» الغنائية عن عودتها في صيف 2021 بأغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة. ونشر المطرب محمد نور، أحد أعضاء الفرقة، صورة تجمعه ببقية الفرقة ومعهم الموزع الموسيقي توما، والشاعر والملحن عزيز الشافعي بأحد استوديوهات أثناء تسجيل إحدى الأغنيات.

وكتب نور معلقاً على الصورة «التعاون الأول مع الملحن والشاعرعزيز الشافعي، والموزع توما ومن إنتاج ياسر خليل إن شاء الله تسمعون أغنيات مميزة في صيف 2021.. قريباً عودة واما».