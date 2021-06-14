اخبار العالم

«واما» تعود بأغان جديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «واما» تعود بأغان جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

14 يونيو 2021

17:02 مساء

قراءة دقيقة واحدة

أعلنت فرقة «واما» الغنائية عن عودتها في صيف 2021 بأغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة. ونشر المطرب محمد نور، أحد أعضاء الفرقة، صورة تجمعه ببقية الفرقة ومعهم الموزع الموسيقي توما، والشاعر والملحن عزيز الشافعي بأحد استوديوهات أثناء تسجيل إحدى الأغنيات.
وكتب نور معلقاً على الصورة «التعاون الأول مع الملحن والشاعرعزيز الشافعي، والموزع توما ومن إنتاج ياسر خليل إن شاء الله تسمعون أغنيات مميزة في صيف 2021.. قريباً عودة واما».

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/mvw48ak3

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا