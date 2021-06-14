شكرا لقرائتكم خبر عن «واما» تعود بأغان جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
14 يونيو 2021
17:02 مساء
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أعلنت فرقة «واما» الغنائية عن عودتها في صيف 2021 بأغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة. ونشر المطرب محمد نور، أحد أعضاء الفرقة، صورة تجمعه ببقية الفرقة ومعهم الموزع الموسيقي توما، والشاعر والملحن عزيز الشافعي بأحد استوديوهات أثناء تسجيل إحدى الأغنيات.
وكتب نور معلقاً على الصورة «التعاون الأول مع الملحن والشاعرعزيز الشافعي، والموزع توما ومن إنتاج ياسر خليل إن شاء الله تسمعون أغنيات مميزة في صيف 2021.. قريباً عودة واما».
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