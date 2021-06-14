شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يتوج شباب الأهلي بكأس اليد بعد مباراة السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

في أول رد فعل على البيان الذي أصدره شباب الأهلي دبي، الاثنين، قرر اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة نبيل عاشور رئيس مجلس الإدارة، وبعد التشاور مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، أن يتم تتويج فريق نادي شباب الأهلي ببطولة كأس الإمارات لكرة اليد مع بطل السوبر الإماراتي عقب نهاية مباراة الشارقة والجزيرة بكأس السوبر، صرح بذلك ناصر الحمادي الأمين العام لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد.

وكان اتحاد اليد طلب من إدارة شباب الأهلي الحضور للاتحاد لتسلم الكأس والميداليات الذهبية في أي وقت يريد النادي، ولكن بعد مطالبة النادي في بيانه الصادر، الاثنين، بتنظيم حفل تتويج رسمي، قرر الاتحاد تتويج «فرسان اليد» باللقب الذي حصل عليه بعد أن كسب شكواه عبر مركز الإمارات للتحكيم، وتقرر أن يتم تتويج شباب الأهلي في أقرب مناسبة تتويج بالموسم وهي بطولة كأس السوبر.