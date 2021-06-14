شكرا لقرائتكم خبر عن «لايف فارما» للدواء تنطلق من دبي للعالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، المالكة لشركة «لايف فارما» للأدوية لصناعة الدواء، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عزمها الدخول إلى 6 دول جديدة العام المقبل، ليرتفع عدد الدول إلى 18 دولة.

وقال شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركة «لايف فارما» هي الوحيدة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأمريكية، وأول شركة لإنتاج الأدوية في الإمارات معتمدة لتصدير الأدوية للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وتايوان، وهي ست دول تتمتع ببعض من أصعب متطلبات الجودة في هذا القطاع.

شمشير فاياليل

وأضاف: تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2.2 مليار قرص و600 مليون كبسولة و30 مليون زجاجة دواء سائل (شراب) سنوياً.

وأشار الدكتور شمشير، إلى أن «لايف فارما» تصدر 120 مليون قرص دواء من إنتاجها إلى أمريكا الشمالية (أمريكا وكندا) سنوياً، فيما تصدر لأستراليا 250 ألف عبوة من محلول الطاقة، و250 ألف عبوة «أقراص» مسكن للآلام وخافض للحرارة.

وتابع: تبلغ قيمة التصنيع المتوقع ل «لايف فارما» العام الجاري، نحو 200 مليون درهم سواء للسوق المحلي أو التصدير، ويستحوذ السوق المحلي على 75 % من الإنتاج، بينما يتم تصدير 25% من الإنتاج.

وذكر، أن المصنع يستهدف الوصول إلى حجم تصنيع بقيمة 300 مليون درهم العام المقبل، وزيادة حجم التصدير ليصبح 40 % من إجمالي الإنتاج، بدلاً من 25 % في الوقت الراهن.

وأكد الدكتور شمشير، أن صناعة الدواء بالإمارات تستهدف دخول المزيد من الأسواق العالمية، وتصنيع أدوية عالمية محلياً، لتعزيز شعار «صنع في الإمارات» في أسواق الدواء العالمية.

وأعلن أن مصنع «لايف فارما» قام بمساعدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتصنيع الطارئ لمنتجات دوائية تستخدم في علاج الفيروسات، حيث تستخدم كعلاجات مساعدة لمرضى فيروس «كوفيد 19».

وأوضح أن هذه الأدوية تعد من العلاجات التي تم إجازة استخدامها في البروتوكول الإماراتي للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ممن لديهم أعراض بسيطة أو متوسطة.

وأعلن الدكتور شمشير، أن مصنع «لايف فارما» سيكون المالك الحصري المحلي لأدوية مبتكرة لم يسبق تداولها في الأسواق، وهي أدوية مبتكرة لها فترة حماية لمدة 10 سنوات بدون بدائل محلية عالمياً خلال هذه الفترة، مثلها مثل شركات الأدوية الدولية الكبرى.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لإجراء مباحثات مع شركات الأدوية الرائدة عالميا للحصول على حقوق إنتاج 5 أدوية محلياً، حيث ستكون هذه الأدوية خارج حقوق الملكية الفكرية ما بين عامي 2022 - 2023، موضحاً أن المصنع بصدد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتسجيل هذه الأدوية، لكي تكون أول بديل محلي لهذه الأدوية في الإمارات ومن ثم توزيعها في الدول الأخرى.

وكانت «لايف فارما» قد بدأت عملياتها في المنطقة الحرّة بجبل علي في دبي (جافزا) في عام 2014.