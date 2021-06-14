عبير صبري ماكييرة في «ليلة العيد»

أعلنت الفنانة عبير صبري عودتها لتصوير دورها في فيلم «ليلة العيد» الذي بدء تصويره منتصف 2020، ونظراً لانتشار «كورونا» توقف التصوير، ونشرت صبري عبر «فيسبوك» مقطع فيديو من كواليس العمل بصحبة الفنانة هنادي مهنا، وظهرت عبير صبري مرتدية النقاب حيث تجسد شخصية امرأة منقبة، وعلقت على المقطع بقولها: «أنا وهنادي من تصوير ليلة العيد للمخرج سامح عبدالعزيز ومن إنتاج أحمد السبكي»، ويشارك في بطولة العمل الفنانة يسرا وعدد من النجوم والفيلم من تأليف أحمد عبدالله.

والفيلم يناقش قضايا المرأة المصرية والعربية بشكل عام، وتجسد عبير صبري فيه شخصية ماكييرة ترتدي النقاب وتجبَر على الزواج من شخص لا تعرفه ولا تحبه، وتحدث بينهما خلافات كبيرة ضمن أحداث العمل.