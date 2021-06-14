دولة الإمارات تقدم 13.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 39,636 جرعة من لقاح "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الإثنين، 13,848,062 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 140.02 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".