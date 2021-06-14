انطلاق قمة الناتو في بروكسل بأجندة مثقلة بالملفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، بحضور زعماء الدول الأعضاء بالحلف.

وتعقد القمة في مقر الحلف ببروكسل لوضع خارطة طريق إزاء التحديات الجديدة التي يواجهها الحلف مثل الصين وروسيا والتهديدات السيبرانية.

ويأمل زعماء حلف شمال الأطلسي في فتح فصل جديد في العلاقات خلال قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين.

وينعقد الأمل على بايدن؛ الذي يحضر القمة لأول مرة، للمّ شمل أعضاء حلف الأطلسي، مدفوعا برغبته في "إحياء" التحالفات، على وقع حذر الأوروبيين المنقسمين بشأن إعادة التوجيه الاستراتيجي الذي يريده الأمريكيون.

وتهدف هذه القمة التي وصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأنها "لحظة محورية" إلى طي صفحة توتر استمر أربع سنوات مع سلفه دونالد ترامب الذي هز الثقة في التحالف الغربي من خلال وصفه بأنه "عفا عليه الزمن".

ويتوجّب على حلف الأطلسي أيضا أن يبلسم الجروح التي تسبب بها ترامب، كما أدى الانسحاب من أفغانستان الذي تقرر بدون التشاور مع الحلفاء، إلى تشويه صدقية العمليات الخارجية للحلف.

ومن المفترض أن يطرح في مستهلّ ثلاث ساعات هي عمر القمة، ملف مراجعة المفهوم الاستراتيجي للحلف الذي تم تبنيه في 2010، بهدف الاستعداد لمواجهة التهديدات الجديدة في الفضاء، والفضاء الإلكتروني.



وثمة نقاط شائكة عديدة على طاولة الاجتماعات؛ أبرزها تمويل الدفاع، والعلاقة مع الصين؛ حيث أقر الأمين العام للحلف بوجود "تقاربات وخلافات" حول كل ذلك.