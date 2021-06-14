أشكنازي: اتفاقات إبراهيم تجلب السلام الذي يبعث على الأمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي المنصرف جابي أشكنازي إن اتفاقات إبراهيم تجلب السلام الذي يبعث على الأمل.

وخلال مراسم التسليم والتسلم مع خلفه وزير الخارجية الجديد يائير لابيد، شدد أشكنازي على أن "اتفاقات إبراهيم ليست مجرد اتفاقات سلام بين دول"، قائلا "إنها تجلب السلام الذي يبعث الآمال في المستقبل".

ومستدركا أردف الوزير المنصرف: "لكن اتفاقات إبراهيم لا تحل محل الحاجة إلى حل الصراع بيننا وبين الفلسطينيين والحفاظ على اتفاقات السلام بيننا وبين مصر والأردن".

وتابع أشكنازي: "آمل بصدق أن تتوسع هذه الدائرة من البلدان".

من جانبه أكد لابيد، أن الحكومة الجديدة ستعزز العلاقات مع الأردن؛ التي اعتبر أنها شريك استراتيجي مهم، ووصف الملك عبد الله الثاني بأنه "زعيم إقليمي مهم. سنعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأمس الأحد، صوّت الكنيست على منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة الثقة، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، بعد حصولها على 60 صوتا مقابل 59 صوتا.