الأمير فيصل بن فرحان يصل إلى مسقط حاملا رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز لسلطان عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى مسقط، حاملا رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز لسلطان عمان هيثم بن طارق.



واستٌقبل الأمير فيصل بن فرحان في المطار من قبل نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، في مستهل زيارته القصيرة إلى السلطنة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق تلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

والأربعاء الماضي، تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من سلطان عُمان، حملها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وتضمنت الرسالة العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.