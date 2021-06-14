الارياني: زيارة ايرلو لجامعة صنعاء ضمن مخطط ايراني لتسميم عقول الشباب ومسخ هويتهم اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استنكر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، التحركات الاستفزازية للنظام الايراني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية.



واوضح ان الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن ايرلو يواصل التحرك في العاصمة المختطفة‎صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي كحاكم فعلي، يزور المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس، ويشرف على مخرجات المراكز الصيفية، وتحريف المناهج في مختلف المراحل الدراسية، وتجريف الهوية اليمنية والعربية.

وأشار الارياني إلى أن ‏زيارة المدعو ايرلو لعدد من كليات جامعة صنعاء، تأتي ضمن المخطط الايراني الذي تنفذه مليشيا الحوثي لتسميم عقول النشء والشباب وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على بلادنا والمستوردة من ايران، ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتحويلهم إلى ادوات لقتل إخوانهم اليمنيين واستهداف الجوار، وتهديد المصالح الدولية.

واضاف: "ان ‏استفزازات النظام الايراني تؤكد مضيه في انتهاك السيادة اليمنية، وتجاوز القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216، وانتهاج مسار تصعيدي في تحدي سافر لارادة المجتمع الدولي والجهود التي يبذلها الأشقاء والاصدقاء للتهدئة وإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن إلى ممارسة الضغط الكافي على النظام الايراني لوقف تدخلاته السافرة التي تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتقوض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، وتشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.