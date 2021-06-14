شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعتزم تأجيل المرحلة الأخيرة من رفع القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ ف ب

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل موعد المرحلة الأخيرة من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء في إنجلترا بناءً على مشورة مجلس العلماء الذين اعربوا عن قلقهم من تفشي متحور دلتا، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإثنين.

سجلت بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، تفشي المتحورة «دلتا» التي رُصدت لأول مرة في الهند وتنتقل أسرع بستين في المئة من المتحورة «ألفا» التي كانت سائدة في بريطانيا.

بعد فترة طويلة من الإغلاق خلال الشتاء وحملة تطعيم واسعة، رفعت الحكومة التدابير تدريجياً، لكن الإصابات الجديدة بدأت مؤخراً في الارتفاع من جديد متجاوزة 7 آلاف إصابة جديدة يومية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي مساء الإثنين إبقاء أو تأجيل موعد المرحلة الأخيرة من رفع الإغلاق المقرر في 21 يونيو/ حزيران الماضي، والذي يسمح بإعادة فتح النوادي الليلية واستقبال المسارح الجمهور بسعتها كاملة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه سيتم تأجيل رفع القيود الأخيرة لمدة أربعة أسابيع، أي لغاية 19 يوليو/ تموزالماضي وهو إجراء سيخضع لتصويت النواب،

ويهدد التأجيل بإثارة غضب جزء من معسكر جونسون المحافظ، وسيشكل نكسة كبيرة للعديد من الشركات، ولا سيما العاملة في قطاع الضيافة الذي يأمل في رفع القيود بالكامل بحلول الصيف لتعويض خسائر العام الماضي.

يسمح تأجيل رفع القيود الأخيرة بإتاحة الفرصة لتطعيم مزيد من الأشخاص، وبالتالي حماية مزيد من السكان من الفيروس.

تلقى أكثر من 41,5 مليون شخص، أي نحو 79% من السكان البالغين، أول جرعة من اللقاح في حين تم تطعيم 29.8 مليون منهم، أو 56.6% بالجرعة الثانية.