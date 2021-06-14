اخبار العالم

الإفراج عن صحفي أمريكي اعتُقل في بورما

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن صحفي أمريكي اعتُقل في بورما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون-أ ف ب

أفرج الإثنين عن الصحفي الأمريكي المحتجز في بورما منذ مارس/ آذار الماضي بعد إسقاط التهم الموجهة إليه، وفق ما صرح محاميه تين زار أو.

وقال المحامي لوكالة فرانس برس إنه تم الإفراج عن نايثن ماونغ «صباح اليوم من سجن «إنسين» بعد أن سحبت الشرطة التهم الموجهة إليه»، وسيعود إلى الولايات المتحدة الثلاثاء. واعتُقل ما يقرب من 5000 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا