شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتجه نحو رفع وضع الكمامة تدريجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- أ ف ب

تنوي ألمانيا رفع الالتزام بوضع الكمامة تدريجياً بفضل التراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وفق ما ذكر وزير الصحّة الألماني، الاثنين.

وقال ينس شبان، في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية «بفضل انخفاض معدل الإصابات، يمكننا الشروع على مراحل، وقد تكون الخطوة الأولى هي رفع وضع الكمامة في الخارج».

وأضاف «في المناطق التي يكون فيها معدل الإصابات منخفضاً جداً ومعدل التطعيم مرتفعاً، يمكن أن يشمل ذلك تدريجياً الأماكن المغلقة».

وفي ألمانيا، يعتبر وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام والمتاجر وبعض الشوارع المزدحمة.

وشهدت البلاد، مثل معظم جيرانها الأوروبيين، انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، ما سمح بتخفيف القيود.

وتسارعت حملة التطعيم، وتلقى 48,1 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل، في حين أن 25,7 في المئة أصبحوا محصّنين بالكامل.

ورُفع العديد من التدابير للحد من انتشار «كوفيد-19» منذ منتصف مايو/ أيار، فأعادت المطاعم والمتاجر غير الأساسية فتح أبوابها المغلقة منذ أشهر.

ودعت وزيرة العدل كريستين لامبرخت، الأقاليم الألمانية إلى «دراسة» مدى جدوى وضع الكمامة على أراضيها.

وفي أوروبا، رفعت الدنمارك، المجاورة لألمانيا، الاثنين، إلزامية وضع الكمامة، باستثناء وسائل النقل العام.