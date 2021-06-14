شكرا لقرائتكم خبر عن ميك كيرنز يفوز بكأس سوق دبي الحرة للجولف 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الجمعةن على مضمار «فاير كورس» في عقارات جميرا للجولف بدبي، الدورة السنوية ال27 لكاس سوق دبي الحرة للجولف، بمشاركة 88 لاعباً، حيث تُوج ميك كيرنز بكأس البطولة بعد تسجيله 44 نقطة في مرحلة العد العكسي (أفضل نتيجة خلال الحفر التسع الأخيرة)، وفق نظام ستابلفورد لاحتساب النقاط.

ونجح كيرنز في تحقيق ثلاث ضربات بيردي خلال الحفر العشر الأولى، الأمر الذي ساهم بقوة في انتزاعه الفوز لاحقاً عندما توج أداءه العالي بضربة بيردي منحته 4 نقاط إضافية في الحفرة الأخيرة.

وشهدت منافسات فئة الرجال فوز أرجون خانا بالمركز الأول برصيد 44 نقطة (بطاقة بلاي أوف)، تلاه آلان ماكنامارا ثانياً (44 نقطة)، وسام كينت ثالثاً (41 نقطة).

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بالنتائج التي حققتها الدورة السنوية 27 لكأس سوق دبي الحرة للجولف، وتهانينا إلى جميع الفائزين، ونشكر فريق عمل عقارات جميرا للجولف على جهوده في تنظيم دورة ناجحة وآمنة، وسُررت باستمتاع الجميع بمجريات الدورة رغم حرارة الطقس والرطوبة المرتفعة».

وفي فئة السيدات حققت جاكلين دي فرايز المركز الأول إثر تسجيلها 39 نقطة، وشهدت فئة المتقدمين (سنيورز) منافسة قوية حسمها محمد المشرخ لمصلحته برصيد 43 نقطة، وفاز كارل داونهام بلقب أفضل إجمالي (جروس) برصيد 69 نقطة (-3)، في حين حصل فيدانت بال على المركز الأول في فئة الناشئين بعد تسجيله 33 نقطة.

وذهبت جائزة الكرة الأقرب إلى الحفرة في فئة السيدات إلى ميتسوكو إيمرسون (الحفرة 14)، وحصلت ميشيلا وولش هول على جائزة أطول ضربة عند الحفرة السابعة، في المقابل، فازت تسديدة ديباك جين عند الحفرة الثامنة بجائزة الكرة الأقرب إلى الحفرة في فئة الرجال، وحصل سكوت سبيجون على جائزة أطول ضربة عند الحفرة 18.