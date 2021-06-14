بدء المباحثات الرسمية لوزيري الخارجية المصري والقطري في الدوحة



الشارقة - اميمة ياسر -

بدأت جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ظهر اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، إن جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بدأت بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.

كان شكري قد بدأ، في وقت سابق، زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان (العُلا) في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.