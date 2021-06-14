شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة القطاع الخاص يطالب "تشريعية النواب" بإعادة النظر بشروط المعاش المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين القطاع الخاص، أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإعادة النظر فى شروط المعاش المبكر فى قانون 148 لسنة 2019، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن بعد مرور 18 شهرًا على العمل به، وتقديم طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، أو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أو تقديم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلًا، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

وأضاف "خليفة"، فى بيان له اليوم، أن "هناك بعض العمال تمّ تسريحهم وقت جائحة كورونا، بعضهم مصاب بأمراض مزمنة ومنهم غير القادر على العمل، وكذلك من لا يجد فرصة عمل فى القطاع الخاص بسبب السن غير المناسب للعمل بالقطاع".

وناشد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص اللجنة التشريعية بالبرلمان بالتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون 148 الخاصة بالشروط التعجيزية للمعاش المبكر، مختتما حديثه: "نثق فى إرادة لجنة القوى العاملة بالبرلمان لتغيير القانون، وقدرتها على تقديم مشروع بديل للتعديل".