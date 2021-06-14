شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السياحة الروسية تشجع أسواق أخرى لاستئناف السياحة لمصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية التأثيرات الإيجابية لعودة السياحة الروسية إلى مصر، حيث نقلت عن خبراء اقتصاديون بقطاع السياحة تأكيدهم بأن قرار السماح باستئناف السفر إلى مصر يعتبر محفزًا لعدد من الأسواق الأخرى فى جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل الدولة الروسية.

وأشارت إلى أنه فى حالة الدولة الروسية يشكل استئناف رحلات الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية بمدن البحر الأحمر بعد أكثر من خمس سنوات من الانقطاع، خبرًا رائعًا ومبهجًا للسوق الروسي الضخم المتعطش للسفر، والذي تشير الدراسات إلى كونه لم يتوقف عن السفر بنفس وتيرة الشعوب الأخرى التي تأثرت معدلات سفرها بالأحداث العالمية المتعلقة بوباء (كوفيد-19) والاحتياطات الصحية الوقائية.

وعلى صعيد الدول الأخرى، من المتوقع أن تكون عودة الرحلات الروسية السياحية حافزًا مشجعًا لعدد من الأسواق الأخرى لاستئناف الرحلات إلى مصر، وتشمل هذه الأسواق كومنولث الدول المستقلة (CIS)، بما في ذلك بيلاروسيا وأوزبكستان وأوكرانيا وكازاخستان وجورجيا وتركمانستان ومولدوفا ودول أخرى.