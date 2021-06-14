شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بلوغ حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية العامة نحو 269.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، توجه لـ 55 هيئة اقتصادية عامة، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة عن حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية للعام المالى المقبل: