شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 7 سنوات.. "غيط العنب" مشروع يكفل كرامة إنسان بتكلفة 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيط العنب بمحافظة الإسكندرية مشروع يتكون من 37 عمارة بإجمالي 1869 وحدة سكنية، بتكلفة المشروع مليار و500 مليون جنيه، من أهم المشروعات التي تم إنجازها خلال 7 سنوات الماضية، وتم افتتاحه في ديسمبر 2018 من أجل تطوير العشوائيات.

وغيط العنب يعد من المرحلة الثانية لمشروع بشاير الخير، وهى عبارة عن مجتمعات عمرانية تهدف لبناء الإنسان وتسعى لإحداث نقلة حضارية تحقق العدالة الاجتماعية وتكفل الكرامة الإنسانية لوجوهٍ عانت من الإهمال وتشرق الشمس من جديد وتسود الفرحة يعد حزنٍ فتسود المسطحات الخضراء في بشاير الخير "2" على مساحة 15 ألف مترًا مربعًا، ويشق الاسفلت طريقه بطول 17 ألف مترًا مربعًا ليتم إنشاء 338 من المحلات التجارية و 13 مولًا فوق مسطحات تجارية تفوق الـ22 ألف مترًا مربعًا، فمن يصدق أن هذا الأمل الكبير تحقق في عامٍ ونصف، فيمضي المصريون قدمًا على طريق بشاير الخير ويواصلوا رجال المنطقة الشمالية العسكرية جهودهم في الاستمرار في ملحمة البناء المستقبلية لاستكمال باقي مراحل المشروع.