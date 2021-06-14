شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.. ضمن أبرز مشروعات مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أحد أبرز الإنجازات التى حدثت على أرض الواقع فى الدولة المصرية، ومن أهم مشروعات هذه المبادرة مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى أعلن عنه في يوليو 2018.

مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما يتضمن إنشاء 12 مركزًا بمحافظات الجمهورية، بعد تجهيزهم وفقًا للمعايير العالمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتكلفة 89 مليون جنيه.

بينما الأمراض التى يتم علاجها تتمثل فى التالى:

• أمراض الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والحروق - الألبومين.

• أمراض سيولة الدم (الهيموفيليا بأنواعها) - عوامل التجلط.

• أمراض المناعة وسرطان الدم، بعض أمراض الأعصاب والروماتيزم.

رؤية المشروع:

• تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما والتصدير للدول الأفريقية.

• إمكانية الحصول على المنتجات المناعية.

مراحل المشروع:

• مراكز تجميع البلازما.

• التصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما.

• إنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا.