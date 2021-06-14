شكرا لقرائتكم خبر عن 727 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

وفيما يلى نستعرض المخصصات المالية لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى.

• زيادة مخصصات قطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

• مخصصات " التعليم، التعليم الجامعى، الصحة، والبحث العلمى"، بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

• قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه.

• قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه.

• قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، يواصل غدا الاثنين، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 21/22، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.