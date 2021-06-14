شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.. الكيان التكنولوجى الأهم فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ7 سنوات الماضية، تم افتتاح مشروعات في كثير من المجالات، سواء الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات، إلا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد الأضخم في المجال التكنولوجي وقد بدأ العمل على المشروع في عام 2017، وتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام 2019، وتم بدء التشغيل التجريبي في فبراير 2020.

ويعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.

كما يقدم المجمع نظامًا يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع.

ويقدم المجمع كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين طبقًا للمقاييس العالمية من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً للمجمع إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصي، على أن يكون الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى 24 ساعة، وذلك طبقًا لنوع الوثيقة.