شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: جمهورية 30 يونيو نجحت فى تحويل الأحلام الثورية لحقائق ملموسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة المصرية تمكنت من الخروج من الخندق المظلم الذى كان يحاول قوى الشر وضعها فيه، والقضاء على حكم كان يسعى لسلب إرادة الشعب واستقلاله، مشددا أنه اليوم وبعد مرور 7 سنوات، فالجميع يشعر بنجاح ثورة 30 يونيو فى تحقيق أكثر مما كنا نحلم به لبلدنا من تطلعات فى حياة متكافئة وكريمة للمصريين.

وتابع "بدر"، قائلا: "اليوم ونحن علي أعتاب جمهورية 30 يونيو الجديدة، نتوجه بالتحية الي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حول الأحلام الثورية إلي حقائق واقعية علي الأرض .. ترجم أحلامنا باستقلال الوطن وقراره السياسي إلي حقائق بعلاقات متوازنة للدولة مع كل القوي الدولية وتنويع لمصادر السلاح ورفض التبعية لأي دولة مهما كانت تربطنا بها علاقات قوية".

ولفت إلى أن السياسات المصرية بالخارج، أسهمت فى عودة ، القيادة الحقيقية لمصر في الإقليم وأصبح العالم كله يشهد بأن مصر مفتاح السر لحل أي أزمة في المنطقة، مشيرا إلى أنه علي المستوي الداخلي فقد كان هناك طفرة متكاملة بكافة المجالات، وبنية صحية وتعليمية حقيقية، ولا ينكر أحد أن هناك طفرة في كل مناحي الحياة من الصناعة والزراعة إلي التصنيع والري، وصولا لمبادرات طبية للقضاء علي فيروس سي وقوائم الانتظار في العمليات حتى مبادرة القضاء علي العشوائيات وتوفير أماكن آدمية لأهالينا، قائلا "كل يوم نرى إنجاز وتطوير جديد ومشروعات قومية بالآلاف وفرت فرص عمل وأسهمت فى خفض البطالة ".

جدير بالذكر أنه فى الثامن من يونيو 2014، جرت مراسم تأدية الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيسًا لمصر أمام المحكمة الدستورية العليا، ليكون الرئيس الثامن للجمهورية بعد فوزه الساحق في الانتخابات بـ96.9% واجتماع إرادة الشعب على اختياره.

عقب أداء اليمين الدستورية، وقع الرئيس السيسى على وثيقة تسليم السلطة التى تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، والتي جاء نصها "باسم الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ومفجر الثورة ثورة 25 يناير لعام 2011، وما حملته من طموحات وآمال وتطلعات وثورة 30 يونيو لعام 2013 المكملة التى صوبت المسار واستعادت الوطن، وتنفيذا للاستحقاق الثانى لخريطة مستقبل الشعب المصري، وبناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 36 لعام 2014 بإعلان فوز السيد عبد الفتاح سعيد خليل السيسي فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت خارج البلاد خلال الفترة من 15 إلى 19 من شهر مايو لعام 2014، وداخل البلاد خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر مايو لعام 2014، وعقب أداء سيادته اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد السلطة فى البلاد من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت".