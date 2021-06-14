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8 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2021..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن حجم التمويلات المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021، وأكدت أنها من المتوقع أن تصل إلى 6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، ونستعرض فيما يلى 8 أرقام عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر:

  1. جهاز المشروعات سيقدم تمويلا بمقدار 6 مليار جنيه للمشروعات حتى نهاية العام الحالي.
  2. الجهاز قدم خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021، قرابة 31.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات بكل أشكالها.
  3. ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة، وهو ما وفر 294.374 فرصة عمل جديدة.
  4. توفير 4.5 مليار كإقراض مباشر فى هذه الفترة وهو ما وفر 100 ألف فرصة عمل.
  5. بلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه ووفرت 394.379 فرصة عمل خلال نفس الفترة.
  6. يبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة للجهاز.
  7. بلغ إجمالى تمويلات الجهاز بنظام «المنح» 2.4 مليار جنيه والذى يمثل 38% لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
  8. بلغ إجمالى الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه، و677 مليون جنيه لتنمية المجتمع، و107 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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