شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2021..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن حجم التمويلات المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021، وأكدت أنها من المتوقع أن تصل إلى 6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، ونستعرض فيما يلى 8 أرقام عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: