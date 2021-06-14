شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2021..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن حجم التمويلات المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021، وأكدت أنها من المتوقع أن تصل إلى 6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، ونستعرض فيما يلى 8 أرقام عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر:
- جهاز المشروعات سيقدم تمويلا بمقدار 6 مليار جنيه للمشروعات حتى نهاية العام الحالي.
- الجهاز قدم خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021، قرابة 31.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات بكل أشكالها.
- ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة، وهو ما وفر 294.374 فرصة عمل جديدة.
- توفير 4.5 مليار كإقراض مباشر فى هذه الفترة وهو ما وفر 100 ألف فرصة عمل.
- بلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه ووفرت 394.379 فرصة عمل خلال نفس الفترة.
- يبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة للجهاز.
- بلغ إجمالى تمويلات الجهاز بنظام «المنح» 2.4 مليار جنيه والذى يمثل 38% لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
- بلغ إجمالى الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه، و677 مليون جنيه لتنمية المجتمع، و107 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل.