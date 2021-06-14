شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: زيادة 9.56% فى الإنفاق على التعليم بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم فى الموازنة الجديدة على نحو إيجابى، حيث أشارت إلى أن هذا النمو يصل إلى 9.56%، فقد تمت زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، وتم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

واوضحت الدراسة أن حجم موازنة التعليم العالى خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74.7 مليار جنيه، منها نحو 4.4 مليارات جنيه للبحث العلمى، كما أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2021/2022.