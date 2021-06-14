شكرا لقرائتكم خبر عن لجان "النواب" تنظر 5 مشروعات قوانين على مائدة أعمالها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الإثنين، انعقاد 22 لجنة لمناقشة عدد من القضايا وطلبات إحاطة عن موضوعات مختلفة، وعدد من مشروعات القوانين المطروحة على مائدتها وتصل لـ5 مشروعات قوانين .

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وتناقش لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم و60 عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة".

وتناقش لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح للتيسيير عليه فى أعماله وتحفيز الإنتاج الزراعى، فيما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وتستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والمقرر أن يكون بحضور ممثلين عن، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الرقابة المالية، البنك المركزي، هيئة الرقابة على التأمين".