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4 أرقام هامة عن قطاع الرعاية الصحية فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - خصصت الموازنة الجديدة زيادة كبيرة فى قطاع الرعاية الصحية، والذى يتوقع نمو بنود الإنفاق عليها فى العام المالى الجديد مقارنة بالعام المالى الحالى، بمعدل نمو يبلغ 16.27%، حيث سجلت مخصصات قطاع الصحة نحو 108.8 مليارات جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 93.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، ونرصد فيما يلى 4 أرقام هامة عن الرعاية الصحية بالموازنة الجديدة:

  1. سجلت مخصصات قطاع الصحة نحو 108.8 مليارات جنيه خلال عام 2021-2022.
  2. زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليارات جنيه.
  3. خصصت الموازنة نحو 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
  4. تخصيص مبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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