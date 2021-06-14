شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن قطاع الرعاية الصحية فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الموازنة الجديدة زيادة كبيرة فى قطاع الرعاية الصحية، والذى يتوقع نمو بنود الإنفاق عليها فى العام المالى الجديد مقارنة بالعام المالى الحالى، بمعدل نمو يبلغ 16.27%، حيث سجلت مخصصات قطاع الصحة نحو 108.8 مليارات جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 93.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، ونرصد فيما يلى 4 أرقام هامة عن الرعاية الصحية بالموازنة الجديدة: