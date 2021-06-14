شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن تقديم خدمة طبية جديدة لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الإعلاميين عن نجاحها فى تقديم أفضل خدمة طبية لأعضائها، مضيفه أنها تعاقدت مع شركتين كبيرتين فى مجال تقديم الخدمات الطبية بكافة التخصصات وبمظلة تأمينية شاملة لكل أفراد أسرة الإعلامى وبسعر رمزى سنوى.

وتابعت نقابة الإعلاميين فى بيان لها: يتوجه العضو إلى مقر النقابة للحصول على استمارة الاشتراك الطبي لملأ البيانات واستخراج البطاقة الخاصة بهذا النظام العلاجى الجديد فى غضون أسبوع على أن يكون الحجز والكشف والعلاج عن طريق تطبيقيين على الهاتف المحمول.

ولفت البيان الى أن هذه الخدمة توفر الوقت وتسهل الإجراءات وتقدم كل انواع الخدمات الطبية فى الحال، لكل أعضاء النقابة بأسرهم على مستوى الجمهورية.