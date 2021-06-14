شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن تحول مصر للاقتصاد الأخضر ضمن خطتها لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافى من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة جائحة كورونا التى ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة.
ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة عن خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر ضمن مواجهة كورونا بما لا يضر البيئة:
- مصر اهتمت بقضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتقليل من الانبعاثات الكربونية.
- الدولة استهدفت تحفيز المشاريع الاستثمارية الخضراء وتوفير التمويل اللازم لها من مصادر متعددة على الصعيدين المحلى والدولى.
- مصر خططت لتحقيق مشاريع الاقتصاد الأخضر بنسبة 50% بحلول عام 2025.
- بنهاية السنة الحالية سيتحقق حوالى 30% من المشروعات التي خططتها الدولة.
- الدولة أعادت ترتيب أولويات التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى، وعززت حماية الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفا.