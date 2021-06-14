شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن تحول مصر للاقتصاد الأخضر ضمن خطتها لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافى من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة جائحة كورونا التى ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة.

ونرصد فيما يلى 5 معلومات هامة عن خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر ضمن مواجهة كورونا بما لا يضر البيئة: