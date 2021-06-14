شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بالنواب تطالب بالاهتمام بالنشاط الرياضى بالمدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بشأن خطط الحكومة للنهوض بالمستوي الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل الأولي من التعليم.

وأكد النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة، أهمية حصة التربية الرياضية بالمدارس، وقال إن المدارس و الجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين والمواهب الرياضية، وتعفيهم من المصروفات، مطالبا بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لأهميته الكبيرة في بناء المواهب، والاستفادة منها.

من جانبه، استعرض النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة، مطالبا بضرورة عودة النشاط الرياضي بالمدارس بشكل فعال وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى إعداد جيل رياضي جديد، بالإضافة إلى أهميته فى أبعاد أخرى اجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموى، ولعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأى أفكار متطرفة.