شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح بتسهيل إجراءات القيد لمشروعات توفق أوضاعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجازت المادة رقم 79 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، الصادر برقم 152 لسنة 2020، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد في محاولة للتسهيل على أصحاب هذه المشروعات خلال مدة الترخيص المؤقت.

ونصت المادة رقم 79 من قانون المشروعات على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية ، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.

كما أقر القانون، وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.