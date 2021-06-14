شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على مواد تشكيل وشروط عضوية المجلس القومى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مساء اليوم الأحد، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، واستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومى للسكان.

ويقضى مشروع قانون المجلس القومى للسكان بنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

وناقشت اللجنة خمس مواد بمشروع النائبة رشا رمضان، و6 مواد بمشروع النائبة هالة أبو السعد، ليتم التوافق على مشروع قانون متكامل، ووافقت اللجنة على مادة تنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و13 عضوا، وتكون مدته 4 سنوات.

كما وافقت لجنة التضامن على أن يصدر بتشكيل المجلس القومى للسكان، قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت على مادة تحدد شروط ينبغى توافرها فيمن يتولى عضوية المجلس.