شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": زيارة ميدانية للغردقة للوقوف على أعمال تطوير المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، متابعة أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين.

ورأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجى والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر وما يتوقع بأن تشهد مصر قريباً طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية، ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالانتهاء من أعمال تطوير الغردقة وتنفيذ المشروعات العاجلة بها (المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة)، وبما يسهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية.

وقررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية لمدينة الغردقة للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بها على أرض الواقع.