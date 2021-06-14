ضبط 1000 عبوة كحول غير مطابق للمواصفات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة، اليوم الأثنين، للرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 عبوة كحول إثيلي 70% غير مطابق للمواصفات القياسية مما يتسبب في تزايد خطر الإصابة بإلتهاب الجلد اليدوي، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما جرى نصف طن من الأرز مدون علية أكثر من تاريخ للصلاحية والإنتاج، كما أنها مجهولة المصدر أي غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.