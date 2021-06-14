16 قضية نصب.. تفاصيل براءة تاجرة أعلاف متهمة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنح مستأنف مركز كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود شاهين، رئيس المحكمة، ببراءة تاجرة أعلاف تقيم بمركز كفر الشيخ، من 16 تهمة منسوبة إليها بالنصب، والاحتيال على المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقت 36 بلاغا تحتوي على اتهام أصحاب تلك البلاغات، لـ"ع.م.ش"، 46 عاما، تاجرة أعلاف، بالنصب والاحتيال عليهم، من خلال تحصلها منهم على مبالغ مالية بغرض توظيفها في مجال عملها مقابل حصولهم على فوائد شهرية.

ودفع أيمن حسين، محامي المتهمة، ببطلان التحريات ضدها، وعدم وجود طرق احتيالية تؤدي للنصب على المواطنين أصحاب تلك البلاغات، وثبوت تحصلهم منها على فوائد شهرية من قيمة أموالهم تبلغ 60% وفقا للعقود المبرمة بينهم، والمتهمة تاجرة الأعلاف.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مركز كفر الشيخ، سوف تنظر 8 قضايا، ضد المتهمة، وتنظر محكمة جنح مركز كفر الشيخ الجزئية النظر في 10 قضايا أخرى، فيما تبقى قضيتان ضدها يجري تحديد موعد النظر فيهما.