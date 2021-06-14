600 طالب متميز.. روبوتات LEGO تواجه كوارث العالم المحتملة في مكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت مكتبة الإسكندرية فعاليات مسابقة First Lego senior المتخصصة في مجال علوم الإنسان الآلي، للسنة السابعة عشر على التوالي، وسط منافسة بين ٦٠٠ من طلاب مصر المتميزين.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن المسابقة تدور كل عام حول موضوع جديد يطرح مشاكل حقيقية تواجه عالمنا، وقد تساعد مجالات العلوم والهندسة في إيجاد الحلول لتلك المشاكل التي يعاني منها العالم كالكوارث الطبيعية، وأمن الطعام، وتغير المناخ، وغيرها.

وتعمل الفرق المشاركة على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المطروحة من خلال عدة مراحل؛ هي عمل بحث علمي دقيق عن موضوع المسابقة، تصميم وبناء نموذج متحرك من روبوتات الليجو ليقوم بمهام معينة خلال مدة محددة، ثم عرض نتائج البحث خلال ملصق يتم تصميمه من قِبل كل فريق.

ضمت المسابقة هذا العام في مكتبة الإسكندرية نحو ٣٣ مدرسة، ٦٨ فريقا، ٦٠٠ طالبا، ٨٥ مُحكما ومُشرفا، ٤١ مُدربا، و٨٠ متطوعا.

يتكون كل فريق من ٣ إلى ٧ أعضاء، ويقوم الطلاب عن طريق الاستعانة بمشرفيهم بإطلاق العنان لخيالهم وحل التحديات الهندسية، مما يُنمي لديهم العديد من المهارات الحياتية كالإخلاص لروح الفريق، والرغبة في حل المشكلات، والقدرة على التفكير والإبداع، بالإضافة إلى تحفيزهم على المساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيانها أن لجنة التحكيم التي ضمت مهندسين متخصصين ومتطوعين محترفين، أبدت إعجابها بتنظيم المسابقة ومستوى الطلاب ومجموعة الأفكار التي طُرحت، وهو ما يعكس قدرات الطالب المصري، وينعكس فيما بعد في المنافسات العربية والعالمية.

ويؤهل الفريق الفائز لتمثيل مصر في المسابقة الدولية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتنافس فيها فرق من جميع أنحاء العالم للحصول على جوائز قيمة، ومنح دراسية تقدمها أكبر المؤسسات والهيئات العلمية الدولية.

يذكر أن الفرق الخاصة بمركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية حصدت من قبل مركز أول، ومركز رابع في الجوائز الكبرى لتلك المسابقات.