قرار جديد من النيابة العامة بشأن "الحرامي الغبي" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة لقسم قنا، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هاتف محمول من طالبة جامعية، داخل ميكروباص "قنا - نقادة"، وإرسال صورته لصديقتها عبر تطبيق الماسنجر لمغازلتهن.

كانت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم قنا، ضبطت المتهم "س"، عاطل ومقيم بقرية الجزائرية، والذي أكد أنه لم يسرق الهاتف المحمول ولكن سائق الميكروباص عثر عليه وأخرج منه الشريحة، وأعطاه له لممارسة الألعاب عليه، ولعدم وجود خبرة له بالإنترنت أرسل صورته لصديقاتها عن طريق الخطأ.

البداية ترجع لتلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم قنا، يفيد بتحرير طالبة جامعية محضرًا لسرقة هاتفها المحمول داخل سيارة ميكروباص، وجرى القبض على المتهم وعرضه على النيابة.