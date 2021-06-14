أمن المنافذ: ضبط 16 قضية متنوعة.. وتنفيذ 108 أحكام قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 16 قضية، وتحرير 1141 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 171 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.