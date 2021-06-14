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مديرة صندوق النقد الدولي تحذّر من تفاوت وتيرة التعافي الإقتصادي بسبب "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا من تفاوت متفاقم في وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وسط مصاعب تواجهها بعض الدول في الحصول على اللقاحات.

 

وقالت جورجيفا في تصريح صحفي خلال قمة مجموعة السبع (G7) في جنوب غرب إنقلترا: "أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر، أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق".

 

وأضافت مديرة صندوق النقد أنها تتوقع أن "يكون إرتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به والتضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق".

 

 

 

المصدر: رويترز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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