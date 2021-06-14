الجزائر / 30.20 % نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعيّة

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس "السلطة الوطنية للإنتخابات في الجزائر"، محمد شرفي إن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية داخل الوطن بلغت 30.20 % بعد إنتهاء التصويت.

وبدأت عملية فرز الأصوات على الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش من أمس السبت، بعد تمديد آجال غلق مراكز الإقتراع ساعة إضافية.

وتأمل السلطات في أن تطوي هذه الانتخابات صفحة إضطرابات سياسية، بعدما أدت حركة إحتجاجية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.

ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة الرئيس عبد المجيد تبون القادمة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية