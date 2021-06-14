مصر: إرهاب ميليشيا الحوثي يُهدد السلم والأمن الإقليميين

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة من دون طيار.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.



وشددت على أن هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة تُمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمييّن.



وأدانت العديد من الدول ممارسات الحوثي الإرهابية في اليمن وكذلك السعودية، معتبرين أن هذه الهجمات الإرهابية تمثل تصعيدًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعلن الدفاع المدني في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، عن سقوط طائرة مفخخة من دون طيار على إحدى المدارس والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، دون وقوع إصابات.