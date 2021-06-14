بايدن يصل إلى بروكسل لحضور قمة "الناتو"

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد إلى بروكسل للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين ولاجتماع مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قبل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف.

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" الساعة 20,49 في مطار ميلسبروك العسكري في بروكسل آتية من لندن حيث أجرى بايدن أول زيارة دولة له بعد مشاركته في قمة لمجموعة السبع في كاربيس باي.

وكان في استقبال بايدن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو. وبعد مصافحة وحديث قصير، استقل بايدن سيارة ليموزين مصفحة تابعة للرئاسة الأميركية متوجها إلى سفارة الولايات المتحدة في بروكسل حيث يقيم خلال زيارته.

واتخذت تدابير مشددة لضمان أمن الرئيس الأميركي وقادة الدول الـ29 الأخرى الأعضاء في الأطلسي خلال إقامتهم. وأبلغ سكان بروكسل بالصعوبات التي تنتظرهم في تنقلاتهم خلال أيام زيارة بايدن.

ويتوقع أن تستمر جلسة العمل ثلاث ساعات من الساعة 13,00 إلى الساعة 16,00 على أن يتم تبني إعلان تفاوضت في شأنه العواصم.

ويستقبل ملك بلجيكا الرئيس الأميركي عصر الثلاثاء قبل أن يشارك الأخير في قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين. ويتوقع أن يستمر الاجتماع ساعتين.









