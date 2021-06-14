عراقجي: لسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق في فيينا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 21 دقيقة

قال عباس عراقجي، رئيس الوفد الإيراني، إلى مفاوضات فيينا، لمراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي الإيراني “إننا لسنا في عجلة من أمرنا ولم نضع موعدا نهائيا لأنفسنا”.

استبعد عراقجي التوصل إلى اتفاق في الجولة الجديدة من المحادثات، قائلا: “يجب أن نتوصل إلى اتفاق جيد، ويتم التوصل إلى الاتفاق الجيد عندما يتم إنهاء مخاوفنا المهمة وتحقيق أهدافنا الرئيسية، وبدون تحقيق ذلك، نحن لن نتفق بتاتا”.

أضاف رئيس الوفد الإيراني المفاوض أنه من وجهة نظر إيران “اتفاق جيد، عندما يتضمن متطلباتنا الرئيسية والمهمة والمواقف التي أعلنا عنها حتى الآن”.

وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني، فإن القرار بشأن الاتفاقية متروك للطرف الآخر، حتى يتخذ “قراره الصعب”.

وفي إشارة غير مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وفرضها عقوبات مشددة على إيران أضاف عراقجي “يجب أن يطمئنوا جمهورية الإسلامية الإيرانية بأن ما حدث في الماضي لن يتكرر في المستقبل، وهذا الأمر مهم للغاية”.

قال عراقجي “سنواصل التفاوض طالما كان ذلك ضروريا”، مضيفا أنه “لا يمكن التكهن بأن تكون الجولة المقبلة نهائية، نحن لا نحسب عدد جولات المحادثات، نحن نحسب مصالحنا”، وذلك بحسب “العربية”.