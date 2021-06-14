شكرا لقرائتكم خبر عن مصر : نتضامن مع المملكة لمواجهة إرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت جمهورية مصر العربية، مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان أخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة دون طيار.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها المُستمر لجميع التدابير التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها وفي مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمييّن.