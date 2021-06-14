شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تخفف قيود كورونا مع تراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت العديد من الولايات في الهند اليوم الاثنين القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بما فيها العاصمة دلهي، حيث سمحت السلطات بفتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وحذر خبراء من الفتح الكامل للاقتصاد في ظل تطعيم حوالي خمسة بالمئة فقط من البالغين في البلاد، وعددهم قرابة 950 مليونا بالجرعتين اللازمتين، وهو ما يترك الملايين عرضة للمخاطر.

وقفزت أعداد الإصابات إلى ذروتها في مايو أيار بتسجيل قرابة 400 ألف حالة جديدة يوميا، غير أنها هبطت إلى 70421 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى عدد منذ 31 مارس وفق ما أظهرته بيانات وزارة الصحة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.51 مليون إصابة، وهو ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 374305 بعد تسجيل 3921 وفاة جديدة.