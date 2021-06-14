شكرا لقرائتكم خبر عن قادة «الناتو» يبحثون خطة عمل الحلف حتى 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبحث قادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم، خلال القمة السنوية "للناتو" أجندة إصلاح الحلف لعام 2030 ، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بادين.

ومن المقرر أن تتبنى القمة سلسلة من الوثائق في بيان قمة مشترك تقليدي، إضافة إلى أجندة إصلاح حلف شمال الأطلسي لعام 2030، وكيفية تعزيز قدرة الحلف على الصمود في وجه التهديدات الناشئة، وعلى خطة عمل جديدة لتغير المناخ والأمن، إلى جانب مراجعة سياسة الدفاع الرقمي لحلف.