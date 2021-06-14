تجربة سياحيّة مميّزة... نم في مدينة واستيقظ في أخرى

14 يونيو , 2021

تأخذك شركات الطيران المنخفض التكلفة، حيثما تريد الذهاب بسرعة وبسعر منخفض، ولكن بتكلفة كبيرة على البيئة، إلا أنّ السؤال الذي يطرح اليوم، ألا يبدو الأمر أكثر رومانسية وسحراً، أن تغفو في قطار وتستيقظ في مدينة جديدة؟ يحدث هذا في قطارات النوم التي تقطع القارة الأوروبية وهي لا تكلف كثيراً كما يعتقد البعض.

تجربة قطار النوم الكلاسيكي: بالنسبة لمن يستقلونه للمرة الأولى لا يمكن أن يكون الأمر أكثر كلاسيكية من قطار "نايت جيت" التابع للسكك الحديد النمساوية والذي يقدم عربات نوم وعربات متعددة الأسِرَّة مرصوصة فوق بعضها، في مجموعة مختلفة من الخطوط عبر غرب أوروبا في الأساس. وأصبح أسهل من ذي قبل النوم في برلين والاستيقاظ في فيينا أو استقلال القطار في ميونخ والسفر عبر الألب إلى روما أو ميلانو أو فينيسيا.

شبكة مسارات نايت جيت متوفرة عبر الإنترنت كخريطة ومن المتوقع أن تزيد في السنوات المقبلة لتتوسع أكثر إلى الغرب.

من بحر الشمال إلى الألب: استقلال قطار يكون أبطأ ولكن وسيلة أفضل لمعرفة البلد أكثر من الطيران إلى ومن مراكزها الكبرى.

يتيح قطار "ألبن-سيلت ناخت إكسبريس" الخاص للركاب معرفة ألمانيا انطلاقا من بحر الشمال نزولا مباشرة إلى المنتصف إلى الألب في الجنوب، وهناك محطة في سالزبورج بالنمسا.

وتعرض خطوط قطارات سيارات وكذلك قطارات نوم في كثير من المدن الكبيرة بما في ذلك هامبورج وبازل وفيينا وفيرونا. والأسعار محددة على أساس الإشغال ولكن يمكن أن تبدأ بنحو 120 دولارا.