انت الان تتابع خبر للحفاظ على نضارة البشرة... إليك الخيار المثالي! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يؤكد الخبراء أن الجوز مصدر مهم للفيتامينين E وB6، وحمض الفوليك والفوسفور، وبالتالي فهو يحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة، مما يمنع تلف الجلد وظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد المبكرة، هذا فضلاً عن أهمية الجوز في ترطيب البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين.كذلك يحتوي الجوز على خصائص مميزة تخفّف الإجهاد وتعزز إشراقة البشرة وتقلّل من ظهور الهالات السوداء المزعجة حول العينين.

كما يمكن الاستفادة من زيت الجوز لترطيب بشرة الوجه أو الجسم ومنحها رونقاً جميلاً من خلال تدليكها بالزيت، فهو يُساهم في ترطيبها ويخفّف من ظهور البقع الداكنة عليها.